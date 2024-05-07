Петиция о вводе иностранных войск на Украину появилась на сайте Зеленского | 360°

Мир 07 мая 2024, 18:50 Петиция о вводе иностранных войск на Украину появилась на сайте Зеленского Петиция о приглашении войск США, ЕС и Британии появилась на сайте Зеленского

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Президента Украины Владимира Зеленского призвали попросить иностранные государства ввести войска на территорию страны. Соответствующая петиция появилась на его официальном сайте.

«Прошу в кратчайшие сроки сделать обращение к Соединенным Штатам Америки, Северной Ирландии, Великобритании и каждой из стран — членов Евросоюза относительно введения ими войск на территорию Украины», — написали авторы обращения.

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К настоящему моменту петиция набрала лишь 30 голосов из 25 тысяч, которые необходимы для рассмотрения Зеленским.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы стран Запада обсуждали вопрос отправки войск на Украину, однако не пришли к консенсусу.

Крымский депутат Михаил Шеремет предлагал Макрону «поступить по-мужски» и самому возглавить французский корпус на территории Украины.