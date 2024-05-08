«Никаких сапог на земле». НАТО собрался провозгласить отказ от ввода войск на Украину | 360°

Важное 08 мая 2024, 12:01 «Никаких сапог на земле». НАТО собрался провозгласить отказ от ввода войск на Украину Corriere della Sera: на саммите НАТО объявят об отказе вводить войска на Украину РИА «Новости»

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Североатлантический альянс собирается провозгласить отказ от ввода войск на Украину на саммите в июле. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Издание сослалось на проект документа, который должны утвердить по итогам встречи. Судя по его тексту, тезис «никаких сапог на земле» будет одним из ключевых.

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«Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», — указали авторы материала.

Также газета обратила внимание, что на саммите собираются передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от главы Пентагона штаб-квартире в Брюсселе. По оценке журналистов, транслируемая США украинская стратегия от этого не изменится, но можно говорить о том, что западные лидеры готовятся к смене курса.

Очередной саммит НАТО должен пройти в Вашингтоне в начале июля.