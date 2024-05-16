Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине | 360°

16 мая 2024, 15:51
Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине
Путин и Си Цзиньпин призвали не дать конфликту на Украине стать неконтролируемым
Россия и Китай призвали предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу. Текст совместного заявления двух стран опубликовала пресс-служба Кремля.
«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта», — указано в документе.
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Российская сторона позитивно оценивает непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу и приветствует готовность КНР сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса.
России импонирует позиция Китая по Украине, отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, РФ приветствует любые мирные инициативы по урегулированию конфликта.
Китайская сторона поддерживает Россию в ее усилиях по обеспечению суверенитета и территориальной целостности страны. В Китае также заявили, что выступают против вмешательства других стран во внутренние дела России.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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