Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 15:51 Россия и Китай призвали предотвратить эскалацию кризиса на Украине Путин и Си Цзиньпин призвали не дать конфликту на Украине стать неконтролируемым РИА «Новости»

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Россия и Китай призвали предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу. Текст совместного заявления двух стран опубликовала пресс-служба Кремля.

«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта», — указано в документе.

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Российская сторона позитивно оценивает непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу и приветствует готовность КНР сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса.

России импонирует позиция Китая по Украине, отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, РФ приветствует любые мирные инициативы по урегулированию конфликта.

Китайская сторона поддерживает Россию в ее усилиях по обеспечению суверенитета и территориальной целостности страны. В Китае также заявили, что выступают против вмешательства других стран во внутренние дела России.