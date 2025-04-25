Спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Москву

В Москву прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. В столице он встретился с главой РФПИ и спецпредставителем российского лидера по торгово-инвестиционному сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил «Интерфакс» .

Журналисты заметили Уиткоффа и Дмитриева прогуливающимися по Арбату. Кадры с ними опубликовал РЕН ТВ. На видео российский переговорщик что-то увлеченно рассказывал своему визави. Обоих сопровождали жены.

После Уиткофф поехал в Кремль на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, уже начались.

Это уже не первый визит американского спецпосланника в Россию с начала месяца: 11 апреля он прилетал в Санкт-Петербург, где 4,5 часа общался с российским лидером.