Кремль призвал следить за официальными данными по делу заминистра обороны Иванова | 360°

Важное 24 апреля 2024, 12:55 Кремль призвал следить за официальными данными по делу заминистра обороны Иванова Песков назвал спекуляцией сообщения о госизмене замминистра обороны Иванова РИА «Новости»

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Сообщения о том, что арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова заподозрили в государственной измене являются спекуляцией. Ориентироваться нужно только на официальные данные. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что вокруг уголовного дела появилось очень много различных рассуждений, за которыми ничего не стоит.

«Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более будет следствие. И здесь, какие-то, знаете, вот эти все рассуждения, это не что иное как спекуляция вокруг этого дела», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что важнее следить за информацией от следственных органов и дождаться решения суда.

Следственный Комитет сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере вечером во вторник, 23 апреля.

По версии следствия, заместитель руководителя оборонного ведомства вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения услуг имущественного характера при проведении подрядных работ.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте Иванова и проходящего по этому же делу предпринимателя Сергея Бородина.

Тимур Иванов занимал должность заместителя министра с 2016 года. Он курировал вопросы жилищного обеспечения войск, а также строительство и капремонт объектов Минобороны.