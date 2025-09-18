Сегодня 13:40 Кремль приступил к подготовке прямой линии с Путиным Фото: РИА «Новости»
Кремль начал подготовку к прямой линии президента России, которая в этом году пройдет в декабре в совмещенном формате с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал
«Интерфакс».
«Дату мы вам сообщим попозже. Приступаем к подготовке», — отметил представитель Кремля.
Ранее российский лидер поручил администрации и правительству
подготовить проведение очередной прямой линии. Об этом он сообщил на совещании с членами кабинета министров.
Последнее мероприятие подобного формата состоялось 19 декабря 2024 года. Оно длилось около четырех часов.
