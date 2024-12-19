Прямая линия президента России Владимира Путина пройдет в четверг, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве. В этом году ее совместили с большой пресс-конференцией. Начнется мероприятие в 12:00. 360.ru ведет текстовую трансляцию мероприятия.

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11:35 До прямой линии Путина остается меньше 30 минут. В зал пресс-конференции уже пришел пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

11:34 Итальянский журналист Винченцо Лоруссо рассказал, что хочет спросить Путина об отношениях двух стран, потому что их многое связывает. Также он отметил, что последние два года живет в Луганске.

«Я живу в Луганске уже два года, потому что это важно. Раньше проживал в Риме, там осталась моя жена. Итальянцам нужна правдивая информация о всей ситуации», — добавил журналист.