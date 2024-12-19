Итоги года с Путиным — 2024. Трансляция прямой линии и пресс-конференции президента
Путин проведет 21-ю прямую линию 19 декабря
Прямая линия президента России Владимира Путина пройдет в четверг, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве. В этом году ее совместили с большой пресс-конференцией. Начнется мероприятие в 12:00. 360.ru ведет текстовую трансляцию мероприятия.
11:35 До прямой линии Путина остается меньше 30 минут. В зал пресс-конференции уже пришел пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
11:34 Итальянский журналист Винченцо Лоруссо рассказал, что хочет спросить Путина об отношениях двух стран, потому что их многое связывает. Также он отметил, что последние два года живет в Луганске.
«Я живу в Луганске уже два года, потому что это важно. Раньше проживал в Риме, там осталась моя жена. Итальянцам нужна правдивая информация о всей ситуации», — добавил журналист.
11:23 Журналистка RT Кун Мэннань хочет научить Владимира Путина китайскому языку. Об этом она рассказала ведущей 360.ru Регине Ореховой в Гостином Дворе перед началом прямой линии с российским лидером и большой пресс-конференции.
11:00 Количество обращений на прямую линию к президенту превысило 1,8 миллиона. Статистику привели накануне вечером в эфире телеканала «Россия 24».
Чаще всего (1 033 975 обращений) россияне задают их по телефону через кол-центр, более 435 тысяч вопросов поступили через СМС, на сайте приняли свыше 116 630 вопросов, более 47 790 — через официальное мобильное приложение. Еще 219 382 обращения получили через соцсети.