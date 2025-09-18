Прямую линию с Путиным проведут в декабре

В 2025 году прямую линии президента Владимира Путина совместят с большой конференцией. Об этом журналисту Life.ru Александру Юнашеву заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, так и будет. В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», — рассказал он.

Ранее Путин обратился к администрации и правительству и распорядился начать подготовку к мероприятию. Он назвал прямую линию актуальным событием, которое помогает обозначить различные проблемы и оперативно реагировать на запросы россиян.

Глава государства также призвал максимально разбюрократизировать работу с обращениями граждан.