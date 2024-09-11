Кремль пообещал ответ на удары вглубь территории России

Песков: Россия не оставит без ответа удары по своей территории

Россия даст ответ на удар западным дальнобойным оружием по своей территории. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что реакция на атаку вглубь территории страны станет соответствующей.

«Будет соответствующим», — так Песков ответил на вопрос об ответе на решение США о снятие ограничений по использованию дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории.

В ходе беседы с журналистами он допустил, что Белый дом уже принял это решение или снимет эмбарго в ближайшее время.

Представитель Кремля объяснил свой прогноз тем, что в последнее время тема широко разошлась по СМИ и это связано с информационной кампанией для подготовки общества.

В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия пересматривает и уточняет свою доктрину по использованию ядерного оружия. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что об этом хорошо известно всем американским политикам.