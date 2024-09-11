Кремль пообещал ответ на удары вглубь территории России
Песков: Россия не оставит без ответа удары по своей территории
Россия даст ответ на удар западным дальнобойным оружием по своей территории. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что реакция на атаку вглубь территории страны станет соответствующей.
«Будет соответствующим», — так Песков ответил на вопрос об ответе на решение США о снятие ограничений по использованию дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории.
В ходе беседы с журналистами он допустил, что Белый дом уже принял это решение или снимет эмбарго в ближайшее время.
Представитель Кремля объяснил свой прогноз тем, что в последнее время тема широко разошлась по СМИ и это связано с информационной кампанией для подготовки общества.
В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия пересматривает и уточняет свою доктрину по использованию ядерного оружия. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что об этом хорошо известно всем американским политикам.