Лавров напомнил США о доктрине по ядерному оружию

Лавров: российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется

Фото: РИА «Новости»

Российская доктрина использования ядерного оружия в настоящее время уточняется. Об  этом в ходе рабочей встречи с главой МИД Йемена заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».

По его словам, в США разговоры о третьей мировой войне ассоциируют с событиями на территории Европы.

«Важно понимать в этой ситуации, что у России есть своя доктрина о применении ядерного оружия, которая сейчас уточняется. Американским деятелям об этом хорошо известно», — сказал глава МИД.

Президент России Владимир Путин ранее допустил, что страна может внести поправки в ядерную доктрину на фоне вероятной возможности снижения порога применения ядерного оружия. Он напомнил, что в некоторых странах уже разрабатывают ядерные устройства сверхмалой мощности.

Ранее журналисты оценили шансы США в ядерной войне с Россией, КНДР и Китаем.

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