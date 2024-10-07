Кремль поддержал ВГТРК после хакерской атаки

Холдинг ВГТРК столкнулся с беспрецедентной атакой хакеров на свою цифровую инфраструктуру. Специалисты уже начали выяснять ее обстоятельства, отметил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наш государственный информационный холдинг, один из крупнейших, столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру», — отметил он, выразив ВГТРК поддержку.

Коллективу холдинга, подчеркнул Песков, придется приложить немалые усилия, чтобы справиться с последствиями произошедшего.

«Работают специалисты с тем, чтобы выяснить обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры», — обратил внимание официальный представитель Кремля.

Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК в ночь на 7 октября. В холдинге отметили, что атака была мощной, но существенного урона работе медиахолдинга не нанесла. Прервать вещание злоумышленникам не удалось.