Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись атаке хакеров

В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке. Об этом со ссылкой на пресс-службу холдинга сообщило РИА «Новости» .

«Существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был», — подчеркнули собеседники агентства.

Там же отметили, что, несмотря на попытки злоумышленников прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме,

«Существенной угрозы нет. Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства», — заключили в пресс-службе.