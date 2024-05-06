Кремль оценил сообщения западных СМИ о подготовке Россией диверсий в ЕС | 360°

Важное 06 мая 2024, 12:02 Кремль оценил сообщения западных СМИ о подготовке Россией диверсий в ЕС Песков назвал голословными обвинениями статью FT о диверсиях России в ЕС РИА «Новости»

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Статьи в западных СМИ о подготовке Россией серии диверсий в странах Евросоюза представляют собой очередные голословные обвинения, не имеющие под собой никаких оснований. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал материал, опубликованный газетой The Financial Times, в котором авторы со ссылкой на высокопоставленных представителей разведки европейских стран сообщили о подготовке Россией серии диверсий.

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«Не похоже на какой-то серьезный материал. Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше по поводу и без повода», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что с таким настроем власти страны относятся к подобным сообщениям.

Статья под заголовком «Россия готовит диверсии по всей Европе, предупреждают спецслужбы» появилась на сайте The Financial Times накануне.

Выступивший в качестве одного из главных спикеров глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг заявил, что риск саботажа и диверсий со стороны российских спецслужб в последние месяцы значительно вырос. Он подчеркнул, что службы разведки донесли эту информацию до лидеров стран Евросоюза для реализации превентивных мер.