Европейские спецслужбы обвинили Россию в подготовке диверсий | 360°

Мир 05 мая 2024, 15:26 Европейские спецслужбы обвинили Россию в подготовке диверсий FT: европейская разведка сообщила о подготовке диверсий Россией Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Газета Financial Times выпустила материал с заголовком «Россия готовит диверсии по всей Европе, предупреждают спецслужбы». В нем со ссылкой на европейские разведывательные ведомства утверждается, что РФ якобы замешана во взрывах и поджогах, угрожающих инфраструктуре.

«Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», — процитировало издание главу внутренней разведки Германии Томаса Хальденванга.

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По данным газеты, европейские разведслужбы обеспокоены якобы растущей активностью России в этом направлении. Отмечается, что с журналистами пообщались представители соответствующих ведомств трех стран, каких конкретно — не уточняется. Доказательств причастности России к каким-либо диверсиям тоже не приводится.

Ранее США утверждали, что РФ причастна к кибератакам против Европы. Все заявления были бездоказательными.