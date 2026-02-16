Кремль отреагировал на продажу масок с лицом Путина на маркетплейсах

Песков: администрация президента не подаст в суд за маски с лицом Путина

В продаже вещей с портретом президента России Владимира Путина нет ничего плохого. Кремль не станет судиться из-за масок, чашек и футболок, сообщил «НЬЮМ ТАСС» пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы не планируем [подавать в суд]. Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона», — сказал он.

По мнению Пескова, сам факт того, что вещи с портретом президента есть в продаже, свидетельствует о его популярности в обществе. Он назвал это одним из современных способов проявления чувств.

Ранее Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу за продажу масок с его лицом на Wildberries и Ozon. Актер потребовал 500 тысяч рублей компенсации. Она попросила уменьшить сумму или заменить на выплату процента от прибыли.