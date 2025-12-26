Безруков потребовал 500 тысяч рублей за продажу масок с его лицом

Актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков потребовал через суд у предпринимательницы Кристины Соболевской 500 тысяч рублей за продажу масок с его лицом и перестать распространять его персональные данные. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В ответ Соболевская попросила суд снизить сумму компенсации или обязать ее выплачивать актеру процент с продаж. Портретная экспертиза подтвердила, что на масках, которые предпринимательница продает на маркетплейсах, действительно Безруков.

Ранее в Узбекистане обиделись на актера из-за того, что на одной из пресс-конференций, рассказывая о поездке в Ташкент, он сымитировал акцент поклонника. Сам Безруков назвал обвинение в издевательстве над узбекским народом провокацией.