Безруков подал в суд на предпринимателя из-за своего лица

Актер Сергей Безруков подал иск против предпринимателя за незаконное использование его имени и изображения для продажи карнавальных масок на маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

По данным пресс-службы, предприниматель разместила для продажи на Wildberries и Ozon карнавальные маски с изображением лица артиста. Товары реализовывались под названием «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ» без согласия знаменитости.

Исковое заявление поступило в Хамовнический районный суд столицы. Артист требует запретить распространение его персональных данных в интернете и взыскать компенсацию морального вреда.

Согласно исковым требованиям, ответчик использовал имя, фамилию и изображение истца без разрешения. Безруков просит суд запретить распространение этих товаров через интернет-платформы.

Актер также требует взыскания компенсации за причиненный моральный вред. Размер требований будет установлен в ходе судебного разбирательства.

Ранее Безруков столкнулся с критикой в соцсетях после рассказа о визите в Ташкент. Пользователи сочли его высказывания неуважительными к местной культуре.