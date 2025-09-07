Кремль отметил особое внимание Си к Путину

Ушаков: во время визита в Китай Си Цзиньпин проявил особое внимание к Путину

Во время визита в Китай председатель КНР Си Цзиньпин уделил особое внимание президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал журналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один», — сказал Ушаков.

Путин принял участие в параде Победы в Пекине, который был посвящен 80-летию окончания Второй мировой войны. Перед этим он посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества. Также Путин провел переговоры с Си Цзиньпином, по итогам которых было подписано более 20 соглашений.

Путин перед началом парада в Пекине встретился с лидерами Китая и КНДР. Путин встретился с Ким Чен Ыном «на ногах», а с китайским лидером они общались, сидя в зоне ожидания для важных гостей.

В Пекине Путин остановился в старинной резиденции «Дяоюйтай». Там он провел серию встреч с зарубежными лидерами.