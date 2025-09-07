Путин перед началом парада в Пекине встретился с лидерами Китая и КНДР

Перед парадом в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, который состоялся в Пекине, президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и провел беседу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующие кадры опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

«Впервые в эфире. Перед началом парада у Путина сразу разговор с лидером КНДР и здесь же подробное общение с главой Китая», — сообщил журналист.

Перед парадом Путин встретился с Ким Чен Ыном «на ногах», а с китайским лидером они общались, сидя в зоне ожидания для важных гостей. Обе беседы проходили при участии переводчиков.

На новых кадрах парада в Пекине лидер КНДР Ким Чен Ын обмахивается веером, защищаясь от жары. В то же время председатель КНР Си Цзиньпин успевает сделать глоток из чашки перед тем, как принять парад.

Ранее Китайское государственное телевидение потребовало удалить видеозапись беседы президентов России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина о долголетии. Путин и Си Цзиньпин поговорили на эту тему по дороге на военный парад в Пекине. Они обсуждали возможность того, что люди смогут доживать до 150 лет.