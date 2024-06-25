Кремль отказался комментировать освобождение Ассанжа до выяснения подробностей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать освобождение основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа до выяснения более подробной и достоверной информации. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Пресс-секретарь президента России отметил, что оставит соответствующий вопрос без ответа, поскольку в Кремле точно не знают, «о чем идет речь».

«Что за сделка, была ли она… Если была, — а скорее всего, была, — в чем она заключается. Давайте получим более подробную информацию, если она когда-то будет доступна», — призвал Песков.

Из судебных документов и сообщений СМИ следует, что австралийский журналист Джулиан Ассанж согласился на сделку с прокуратурой США, по которой он частично признает вину в заговоре для получения и раскрытия информации о нацобороне, а ему назначают всего пять лет тюрьмы, которые он фактически уже отбыл в Британии. По данным Wikileaks, Ассанж уже покинул тюрьму и отправился в родную Австралию.