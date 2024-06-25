Ассанж частично признает вину в рамках сделки с прокуратурой США

Основатель WikiLeaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж согласился на сделку с прокуратурой США, согласно которой частично признает вину в заговоре для получения и раскрытия информации о нацобороне. Об этом говорится в судебных документах.

По данным канала ABC, Ассанж предстанет перед судом уже 26 июня. В рамках сделки предполагается, что его приговорят лишь к пяти годам тюрьмы, которые он уже отсидел в Британии. Кроме того, американские власти прекратят требовать его экстрадиции, и он сможет вернуться в Австралию.

Источник CBC News сообщили, что прокуратура США рекомендовала назначить Ассанжу наказание в виде 62 месяцев тюрьмы.

Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks, публикующий конфиденциальные данные, в 2006 году. Расследование в отношении журналиста началось в 2010-м. Его обвинили в сговоре с целью получения секретной информации и ее раскрытии. Ассанжу могло грозить 175 лет заключения.

Утром 24 июня, после 1901 дня заключения, он покинул лондонскую тюрьму Белмарш.