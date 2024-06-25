Юрист Соловьев: освобождению Ассанжа способствовала избирательная кампания в США

В WikiLeaks заявили, что основатель организации Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы в Великобритании и летит в Австралию. Его освобождению способствовала избирательная кампания в США, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

По словам специалиста, процесс по его делу был подвешен до наступления определенных политических событий. В итоге освобождение стало одним «из козырей в рукаве Байдена». Это покажет, что президент истинный приверженец демократических ценностей и свободы прессы.

Соловьев отметил, что свобода достанется Ассанжу в обмен на «непубличный дальнейший образ жизни».