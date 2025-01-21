Кремль опубликовал кадры беседы Путина и Си Цзиньпина

На видео российский лидер машет рукой, а глава Китая кивает ему в ответ. При этом оба улыбаются.

Путин также отметил, что переговоры с Си Цзиньпином в начале года уже успели стать доброй традицией. В таком диалоге два лидера подводят итоги работы за прошедший период и намечают новые планы сотрудничества, добавил он.

В декабре, выступая на большой пресс-конференции, российский президент заявил, что отношения с Китаем находятся на самом высоком уровне за всю историю и основаны на полном взаимном доверии. В 2025 году две страны отметят 75-летие со дня установления дипломатических отношений.