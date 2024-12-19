Путин заявил о самом высоком уровне отношений России и Китая

Путин заявил о выстроенных на полном доверии отношениях России и Китая

Отношения России и Китая основаны на полном взаимном доверии, и сотрудничество двух стран находится на самом высоком уровне за всю историю. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

Глава государства напомнил, что в следующем году Россия и Китай отметят 75-летие установления дипломатических отношений.

«В последнее десятилетие качество отношений стало таким, какого не было никогда за нашу историю. Это связано со взаимным доверием. Все, что мы делаем, основано на полном доверии к политике обеих сторон», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что сейчас обе страны реализуют около 600 совместных инвестиционных проектов, а товарооборот достиг 230-240 миллиардов долларов.

«Руководители регионов общаются друг с другом. Там и маотай (китайский крепкий алкогольный напиток — прим. ред.) присутствует, и водочка, но все в меру», — добавил Путин.

Президент добавил что такое сотрудничество двух государств говорит о том, что у них обеспечено хорошее будущее.

Ранее Путин назвал отношения между Россией и Китаем образцом для других стран. Такое заявление он сделал на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани. Президент России отметил, что сотрудничество носит равноправный характер, который помогает в реализации совместных проектов и улучшает координацию в обеспечении глобальной безопасности.