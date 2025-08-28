Песков: повышенный интерес к образу Путина связан с его влиянием на мировые дела

Президент России Владимир Путин остается одним из самых опытных и успешных мировых политиков. Поэтому его образ часто используют в других странах. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что к такой практике российские власти относятся совершенно нормально и с полным пониманием.

«Путин — один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров. Это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен», — привело слова Пескова РИА «Новости».

В конце этой недели на открывшемся в Венеции кинофестивале французский режиссер Оливье Ассаяс представит фильм «Кремлевский волшебник», снятый по роману Джулиано да Эмполи. В роли Путина на экране предстанет американский актер Джуд Лоу. В мировой прокат фильм выйдет в январе 2026 года.

Кроме того, в минувшую среду, 27 августа, немецкий журнал Compact открыл продажу серебряной монеты под названием «Патриот Владимир Путин» с портретом президента России на аверсе. Цена сувенира составила 29,95 евро.