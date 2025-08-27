Продажу монет «Патриот Путин» начал немецкий журнал Compact. На аверсе изделия из серебра 999-й пробы изображен портрет российского лидера. Как сообщается на сайте издания , его стоимость составляет 29,95 евро.

В описании к товару говорится, что эта монета стала символом стойкости, мужества и победы над западным мейнстримом.

«Эксклюзивный предмет коллекционирования для каждого патриота, который хочет проявить себя», — говорится на сайте.

Владельцы журнала гарантировали бесплатную доставку всем покупателям.

Это не единственный сувенир, которыми торгует редакция. Также всем желающим она предложила купить монету с портретом лидера партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Ее изображение подписано должностью «Канцлер».

Авторы пояснили, что рассматривают ее кандидатуру как единственно приемлемую на пост главы правительства Германии: она выступает за последовательное закрытие границ и реэмиграцию.

В июле прошлого года власти Германии запретили выпуск журнала Compact, но редакция обжаловала это решение в суде.

Издатель Юрген Эльзессер в ходе своего выступления на конференции партии «Альтернатива для Германии» в Магдебурге объявил себя настоящим сторонником президента России Владимира Путина.