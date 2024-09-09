Кремль объяснил отказ Путина об интервью западным СМИ отсутствием повода

Поводов для организации интервью президента России Владимира Путина для зарубежных СМИ сейчас нет. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о просьбе освобожденного в рамках большого обмена корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича об интервью с российским лидером, которое он написал в своем прошении о помиловании по уголовному делу о шпионаже.

«Для того, чтобы было интервью зарубежным СМИ — и конкретно каким-то, — нам нужно иметь повод. Пока такого повода мы не видим», — заявил Песков.

О том, что осужденный за шпионаж журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович просил президента России Владимира Путина об интервью в своем заявлении о помиловании, сообщила его редакция в статье, посвященной освобождению корреспондента.

Авторы написали, что к российскому лидеру Гершкович обратился в конце своего заявления на русском языке, который улучшил за 16 месяцев заключения.

Эван Гершкович вошел в число 16 осужденных по уголовным делам о государственной измене, шпионаже и участии в нежелательных организациях, которых обменяли на восемь арестованных в странах Запада россиян. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что обсуждение деталей обмена прошло по линии ФСБ и ЦРУ.