02 августа 2024 14:16 Кремль раскрыл детали переговоров по обмену заключенными Песков: переговоры по обмену заключенными шли по линии ФСБ и ЦРУ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Основные переговоры по организации обмена заключенными между Россией и странами Запада шли между сотрудниками ФСБ и ЦРУ. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что переговоры спецслужб России и США стали главным путем, по которому стороны пришли к договоренностям. «Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой, собственно, достигалась договоренность», — заявил представитель Кремля.

Большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией и странами Запада прошел в аэропорту Анкары в минувший четверг, 1 августа. Делегации США, Германии, Белоруссии, Норвегии и Словении передали восемь арестованных или осужденных россиян. Взамен они получили приговоренных к реальным срокам российскими судами фигурантов дел о шпионаже, государственной измене и сотрудничестве с нежелательными организациями.