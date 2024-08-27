Кремль объяснил отказ от работы в мессенджерах

Сотрудники администрации президента России не используют мессенджер Telegram в рабочих целях, так как это нарушает информационную безопасность. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о возможности доступа к переписке должностных лиц после ареста Павла Дурова во Франции и готовности сотрудников к очистке своих переписок.

«Чистить переписки — это полная глупость. Госслужащие не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности»», — заявил Песков.



Он добавил, что этот запрет распространяется в том числе на Telegram, потому что его использование на работе станет нарушением служебных правил и трудовой этики.

«Поэтому никто никого ничего чистить не призывает», — добавил представитель Кремля.

Задержанному во Франции после посадки частного борта в аэропорту Ле-Бурже основателю и владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей на 48 часов.

Прокуратура Парижа объявила, что предприниматель проходит по уголовному делу, в котором фигурируют 12 пунктов обвинения. Среди них проведение незаконных транзакций, распространение детской порнографии, продажа наркотиков, мошенничество и другие преступления, совершенные на платформе.