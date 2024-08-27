Дурова оставили под стражей еще на 48 часов

Основателя Telegram Дурова оставили под стражей во Франции еще на 48 часов

В понедельник вечером содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлили еще на 48 часов. Об этом РИА «Новости» сообщили в парижской прокуратуре.

«Могу вам подтвердить, что вчера вечером содержание Павла Дурова под стражей в полиции продлили на 48 часов», — сказал источник.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже в прошлую субботу после выхода с борта частного рейса, прибывшего из Азербайджана.

Согласно пресс-релизу прокуратуры Парижа, власти расследуют причастность предпринимателя к сокрытию данных о незаконной деятельности в Сети, в том числе торговле наркотиками и распространении детской порнографии. Также ему вменяют нежелание сотрудничать с властями. По совокупности обвинений Дурову грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал американскую администрацию причастной к задержанию Дурова.