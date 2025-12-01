Кремль не дал оценку влияния отставки Ермака на ход переговоров по Украине

Песков ответил на вопрос о влиянии увольнения Ермака на переговоры по Украине

Говорить о влиянии увольнения главы Офиса президента Украины и руководителя переговорной группы Андрея Ермака на процесс по урегулированию конфликта пока рано. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Посмотрим, практика покажет», — заявил он о возможном ускорении переговоров после ухода Ермака.

Представитель Кремля добавил, что пока не может дать ответ об изменении позиции Украины на фоне охватившего страну коррупционного скандала, повлекшего большое количество ставок.

«Не могу ответить на этот вопрос, пока на него ответить невозможно», — привело слова Пескова РИА «Новости».

В конце прошлой недели украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Андрей Ермак подал заявление об отставке. Это произошло сразу после обысков Национального антикоррупционного бюро в доме главы Офиса президента Украины. По итогам мероприятий обвинений чиновнику не предъявили.