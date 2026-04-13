Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии

Кремль не будет направлять поздравления лидеру венгерской оппозиции Петеру Мадьяру в связи с победой на парламентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Юнашев Live .

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что Венгрия поддерживает санкции против России, поэтому относится к категории недружественных стран.

Отвечая на вопрос о прежних отношениях с премьер-министром Виктором Орбаном, пресс-секретарь уточнил, что с ним велся рабочий диалог.

На брифинге Песков подчеркнул, что Венгрия сделала свой выбор, российская сторона рассчитывает на прагматичный диалог с ее новым руководством. По его словам, смена власти в стране вряд ли повлияет на конфликт между Россией и Украиной.