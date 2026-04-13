В Кремле прокомментировали итоги парламентских выборов в Венгрии

Венгрия сделала свой выбор, Россия рассчитывает на прагматичный диалог с ее новым руководством. Об этом заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

При этом, по его словам, смена власти в стране вряд ли повлияет на конфликт между Россией и Украиной.

«Это, наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю», — добавил Песков.

Он предложил набраться терпения и посмотреть, какими будут первые шаги нового руководства Венгрии.

По результатам голосования победила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Действующий премьер Виктор Орбан признал поражение и поздравил противника с победой. Он пообещал служить стране, даже находясь не у власти.