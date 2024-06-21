Кремль назвал условие возобновления диалога с США

Песков: Россия готова к комплексному диалогу с США без выделения тем

Новый диалог между Россией и США возможен только в комплексном подходе без выделения отдельных сегментов из общего числа накопившихся проблем. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вырывать какие-то отдельные сегменты из общего комплекса накопившихся проблем невозможно. И мы этого делать не будем. Поэтому мы открыты для диалога, но диалога широкого, комплексного, который охватывает все изменения нынешние, связанные с конфликтом вокруг Украины», — заявил Песков.

Так он прокомментировал заявление американских властей о готовности начать переговоры по ядерному оружию без упоминания украинского конфликта.

Представитель Кремля добавил, что США непосредственно вовлечены в украинскую ситуацию, поэтому этот пункт должен оставаться в вероятных переговорах.

«В целом этот диалог крайне востребован. Он нужен, потому что проблемы копятся. Очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности», — добавил Песков.

О готовности начать переговоры с Россией по вопросам ядерных рисков и замене Договора о стратегических наступательных вооружениях заявил представитель Совета национальной безопасности США. Он подчеркнул, что эти темы не затрагивают конфликта на Украине, поэтому диалог по ним возможно возобновить.