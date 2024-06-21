США выразили готовность обсудить с Россией ядерные риски без привязки к Украине

Белый дом: США готовы к разговору с РФ по ядерным рискам

Соединенные Штаты готовы к разговору с Россией по вопросам ядерных рисков без привязки к конфликту на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказали в Совете национальной безопасности (СНБ) США.

«Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями», — подчеркнул представитель СНБ.

По его словам, власти Соединенных Штатов никогда не связывали обсуждения ядерного вопроса с событиями, происходящими на Украине. США также готовы прийти к формату соглашения, которое может прийти на замену российского-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Президент Владимир Путин выступил с заявлением на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам и КНДР. Он сообщил, что Россия может изменить свою ядерную доктрину. Как уточнил глава государства, решение примут с учетом обсуждений возможности понижения порога применения ядерного оружия.