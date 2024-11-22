Кремль назвал цели санкционного давления США на российские банки

Решение Минфина США внести Газпромбанк в санкционные списки можно рассматривать как попытку помешать продаже газа в страны Евросоюза. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что какие-то варианты решения возникшей проблемы обязательно найдут, потому что применять блокирующие меры к России невозможно.

«Ответ „да“ на обе части вашего вопроса», — сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление агентства о том, можно ли считать санкции США против Газпромбанка в качестве попытки блокировки экспорта российского газа в страны Европы и пойдет ли Россия на поиск контрмер.

«Разумеется, варианты будут найдены. Какие-то полностью блокирующие меры к такой стране, как Россия, невозможны. Может быть, потребуется какое-то время для этого», — добавил Песков.

В минувший четверг, 21 ноября, Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против банковского сектора России. Кроме финансовых организаций, под ограничения подпали заместители председателя Центробанка.

Главной проблемой стали ограничения против Газпромбанка. Начиная с 2022 года, покупатели российских энергоресурсов обязаны рассчитываться через специальные счета, открытые в российском банке. Туда поступает валюта, которую потом конвертируют в рубли.

В Газпромбанке также предупредили клиентов о возможных сложностях при оплате за границе выпущенными картами Union Pay. Россиян призвали снять наличные, чтобы не остаться без денег.