Попавший под санкции Газпромбанк предупредил клиентов о проблемах с Union Pay

Клиентов Газпромбанка предупредили о сложностях с Union Pay за границей. Представители финансовой организации рекомендуют пользователям в ближайшее время снять наличные для оплаты покупок.
«С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы Union Pay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — говорится в сообщении из рассылки.
Накануне Газпромбанк и еще более 50 российских банков с международными связями попали под санкции США.
Также в американском Минфине заявили о введении рестрикций против свыше 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 физлиц.
Подмосковье не допустило массовых отключений электричества во время урагана
Американский инвестор предложил выкупить взорванный «Северный поток — 2»
США предупреждали Украину о предстоящем запуске «Орешника»
NYT опубликовала неприятную для Киева правду об «Орешнике»
Набсовет РЭО утвердил финансирование КПО «Островский» в Ленобласти на 14 млрд рублей
Маск ответил на список «невыполненных задач» на обложке Time
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте