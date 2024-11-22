Попавший под санкции Газпромбанк предупредил клиентов о проблемах с Union Pay

Клиентов Газпромбанка предупредили о сложностях с Union Pay за границей. Представители финансовой организации рекомендуют пользователям в ближайшее время снять наличные для оплаты покупок.

«С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы Union Pay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — говорится в сообщении из рассылки.

Накануне Газпромбанк и еще более 50 российских банков с международными связями попали под санкции США.

Также в американском Минфине заявили о введении рестрикций против свыше 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 физлиц.

