Кремль назвал конструктивной встречу Путина с главами информагентств

Песков не увидел сигнала к урегулированию на встрече Путина с информагентствами

Прошедшую на полях Петербургского международного экономического форума встречу президента России Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств не нужно рассматривать в качестве сигнала к урегулированию ситуации на Украине. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что сама встреча стала конструктивной, и настрой собеседников главы государства дал повод для оптимизма.

Отвечая на вопрос о том, может ли прошедшая беседа Путина с иностранными и российскими журналистами стать сигналом о готовности к урегулированию ситуации на Украине, Песков ответил отрицательно.

«Нет. <…> Не может», — заявил представитель Кремля.

Встреча президента России с руководителями мировых информационных агентств прошла в первый день ПМЭФ-2024.

Самым обсуждаемым заявлением российского лидера стала передача дальнобойного оружия в другие страны для ударов по государствам, оказывающим военную помощь Украине. Так Путин ответил на вопрос об ответе на предоставленное ВСУ разрешение от западных стран использовать полученное вооружение для обстрела российской территории.

360.ru собрал ответы президента России Владимира Путина на вопросы руководителей информационных агентств в одном материале.