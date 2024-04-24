Украина в марте тайно получила американские ракеты ATACMS | 360°

24 апреля 2024, 19:42
Украина в марте тайно получила американские ракеты ATACMS
Politico: ВСУ дважды использовали ракеты ATACMS, полученные в марте из США
Власти США в марте тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Украинские боевики уже дважды использовали их против российских целей, сообщила газета Politico.
«Соединенные Штаты поставили ВСУ ракеты ATACMS без публичных объявлений. Дальнобойное оружие включили в мартовский пакет военной помощи», — указали в статье.
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ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS, их регулярно передают украинским войскам, не указывая в публичных документах.
Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине на 61 миллиард долларов. Пентагон раскрыл состав нового транша оборудования, в который вошли боевые машины Bradley, автомобили HMMWV и бронемашины MRAP.
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