Украина в марте тайно получила американские ракеты ATACMS | 360°

Важное 24 апреля 2024, 19:42 Украина в марте тайно получила американские ракеты ATACMS Politico: ВСУ дважды использовали ракеты ATACMS, полученные в марте из США Attila Husejnow / Global Look Press

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Власти США в марте тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Украинские боевики уже дважды использовали их против российских целей, сообщила газета Politico.

«Соединенные Штаты поставили ВСУ ракеты ATACMS без публичных объявлений. Дальнобойное оружие включили в мартовский пакет военной помощи», — указали в статье.

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ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS, их регулярно передают украинским войскам, не указывая в публичных документах.

Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине на 61 миллиард долларов. Пентагон раскрыл состав нового транша оборудования, в который вошли боевые машины Bradley, автомобили HMMWV и бронемашины MRAP.