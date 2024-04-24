Названы цели ударов полученных ВСУ дальнобойных ракет ATACMS | 360°

Мир 24 апреля 2024, 20:47 Названы цели ударов полученных ВСУ дальнобойных ракет ATACMS РИА «Новости»: Пентагон подтвердил передачу ВСУ ракет ATACMS с дальностью 300 км Викимедиа

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Украина получила ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров в пакете военной помощи, выделенном США в марте. Об этом в комментарии «РИА» Новости» заявил представитель Пентагона.

Собеседник агентства подчеркнул, что передача вооружения состоялась по распоряжению президента Джо Байдена.

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«В феврале он, не афишируя это, отдал распоряжение своей команде по национальной безопасности направить ATACMS на Украину для использования в пределах суверенной украинской территории», — заявил представитель американского ведомства.

Представитель Пентагона подчеркнул, что эту информацию не предавали огласке по просьбе украинской стороны.

Агентство напомнило, что США считают суверенной территорией Украины Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, вошедшие в состав России по итогам проведенных референдумов.

Министерство обороны России в конце прошлой недели сообщило, что над акваторией Черного моря и Белгородской областью сбили запущенные с территории Украины беспилотники, снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а также ракеты ATACMS. Все удары успешно отразили дежурные средства противовоздушной обороны.