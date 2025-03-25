Кремль исключил переговоры Путина и Трампа в ближайшее время
Песков: переговоров Путина и Трампа в планах на ближайшее время пока нет
Планов проведения новых переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на ближайшее время нет. Но при необходимости контакты лидеров двух держав организуют быстро. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что контакты между представителями России и США продолжатся, но конкретные даты предстоящих встреч неизвестны.
«В планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно», — сказал Песков.
В ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля объявил, что раскрытия деталей переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде можно не ждать. Он пояснил, что на встрече обсуждали ряд технических вопросов, которые делать публичными не станут.
Песков подчеркнул, что представители России уже вернулись в Москву, где представили полный доклад о прошедшей встрече, которая продолжалась более 12 часов. Сейчас специалисты изучают все детали. По итогам работы возможны какие-то заявления.