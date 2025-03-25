Кремль исключил переговоры Путина и Трампа в ближайшее время

Песков: переговоров Путина и Трампа в планах на ближайшее время пока нет

Планов проведения новых переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на ближайшее время нет. Но при необходимости контакты лидеров двух держав организуют быстро. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что контакты между представителями России и США продолжатся, но конкретные даты предстоящих встреч неизвестны.

«В планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно», — сказал Песков.

В ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля объявил, что раскрытия деталей переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде можно не ждать. Он пояснил, что на встрече обсуждали ряд технических вопросов, которые делать публичными не станут.

Песков подчеркнул, что представители России уже вернулись в Москву, где представили полный доклад о прошедшей встрече, которая продолжалась более 12 часов. Сейчас специалисты изучают все детали. По итогам работы возможны какие-то заявления.