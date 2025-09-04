Краснов встретился с представителями бизнес-сообщества на полях ВЭФ

На полях Восточного экономического форума 2025 года Генпрокурор России Игорь Краснов провел встречу с представителями бизнес-сообщества. В дискуссии участвовали президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, а также бизнесмены из разных регионов страны.

На встрече обсудили меры по привлечению инвестиций в строительство, повышению прозрачности лесной промышленности, увеличению добычи водных биоресурсов для местных рыбаков и развитию транспортной инфраструктуры.

Краснов велел проверить работу ГАИ и Ространснадзора после жалоб бизнеса на ВЭФ. Компании выразили недовольство процедурами согласования, связанными с использованием дорог. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Краснов взял под личный контроль решение проблем, мешающих развитию бизнеса. Он подчеркнул, что прокуроры будут не только реагировать на отдельные нарушения, но и разрабатывать механизмы для их системного предотвращения. Генеральный прокурор выразил уверенность, что надзорное ведомство продолжит работать открыто и будет готово к диалогу.