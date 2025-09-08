Краснов призвал не использовать коммунальные платежи как «страшилку на ночь»

Прокурорская проверка показала, что в тарифы ЖКХ могут закрасться необоснованные начисления. Об этом заявил в интервью РБК генпрокурор Игорь Краснов.

«Результаты проверок, к сожалению, невольно наводят на мысль, что чиновники используют понятие „тариф“ в качестве „страшилки на ночь“ для добросовестных плательщиков», — добавил он.

По словам Краснова, в общей сложности сотрудники надзорного ведомства скорректировали тарифы на общую сумму свыше 5,7 миллиарда рублей.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить передавать коллекторам долги россиян по ЖКХ. Он заявил, что «коммунальные воротилы» хотят вынудить людей идти в микрофинансовые организации, чтобы еще сильнее загнать их в долговую яму.