Сегодня 11:17 «Едва сводят концы с концами». В Думе объяснили, почему россияне не платят за коммуналку Депутат Миронов выступил против продажи долгов россиян по ЖКХ коллекторам

Право передавать коллекторам долги россиян по потребительским кредитам нужно запретить. С такой инициативой выступил председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. Депутат категорически против передачи коллекторским агентствам долгов граждан за ЖКХ.

Два месяца назад в стране снова повысили тарифы на ЖКХ. По официальным данным, они увеличились на 11,9%. Однако в некоторых регионах рост оказался значительно выше. «Мы уверены, что в нынешних условиях повышать тарифы нельзя. Достаточно вспомнить, что долги граждан за „коммуналку“ уже превышают 1 триллион рублей — сумма астрономическая! Но, к сожалению, это не предел», — отметил парламентарий.

По его словам, некоторые «горе-эксперты» из Ассоциации компаний, работающих в сфере недвижимости, предложили разрешить управляющим компаниям передавать коммунальные долги россиян коллекторским агентствам. Они направили это предложение в Госдуму и Минстрой.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас этот вопрос стоит на повестке дня — коммунальные воротилы хотят внаглую залезть в карманы граждан, которые едва сводят концы с концами. Хотят загнать их в безвыходную финансовую кабалу. Чтобы люди шли занимать деньги на оплату «коммуналки» в МФО, а чем в итоге это обернется, тоже понятно. Вовремя отдать деньги они не смогут, а это прямой путь в объятия к коллекторам со всеми вытекающими последствиями. Сергей Миронов председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду»

Нельзя допустить, чтобы долги россиян передавали полукриминальным коллекторским структурам, заявил депутат. Вместо этого нужно провести всероссийский аудит управляющих компаний. Лидер «Справедливой России»: УК должны объяснить, откуда берутся такие большие суммы в платежках и почему тарифы завышены. «Уверен, что вскроется много интересного, и правоохранительным органам будет чем заняться», — сказал он. Миронов напомнил, что в прошлом году фракция СРЗП предложила законопроект о запрете банкам и микрофинансовым организациям передавать коллекторам долги по потребительским кредитам. ЦБ РФ сообщает, что на июль 2025 года просроченная задолженность по таким кредитам достигла 1,5 трлн рублей. Это рекорд за последние шесть лет.