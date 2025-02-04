«Красиво как». Путин восхитился видом с набережной Волги в Твери

Это произошло во время встречи российского лидера с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«Красиво как. Волга, да?» — спросил Путин, рассматривая буклет с показателями развития региона.

Руденя сказал, что на брошюре изображен вид с набережной в Твери.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня в Кремле Путин встретится с губернатором Тверской области. Также он отметил, что глава государства «продолжает планомерную работу с руководителями регионов».

Ранее Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых пошутил про секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева. Один из участников встречи упомянул название научной сессии — «Деньги есть, но вы учитесь». После этого президент с улыбкой заявил, что «Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет».