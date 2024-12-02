Путин пошутил про Медведева после известной фразы про деньги

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых вспомнил заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева после фразы про деньги, созвучной его популярному высказыванию. Видео с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Один из участников встречи упомянул название научной сессии, где обсуждали поддержку начинающих специалистов. Оно звучит как «Деньги есть, но вы учитесь». После этого Путин с улыбкой сказал, что «Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет» для встречи с ним.
Таким образом российский лидер припомнил фразу, которую Медведев произнес на посту главы правительства России в 2016 году в Крыму в ответ на жалобу местной жительницы на маленькую пенсию.