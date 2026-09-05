Кортеж с Уиткоффом и Кушнером покинул территорию Кремля

Кортеж с эмиссарами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером покинул территорию Кремля после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» . Переговоры завершились около 23:15 5 сентября, они длились почти три часа.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву ранее в субботу. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер должны отправиться в Киев для встречи с представителями украинских властей.

На время подготовки и проведения контактов американской делегации в украинской столице Путин распорядился приостановить удары по Киеву на трое суток.

Украинские СМИ сообщили, что ВСУ также получили указание соблюдать режим прекращения огня.Предположительно, он действует с 5 сентября до 8 сентября.