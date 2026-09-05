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    Дмитриев приехал во Внуково встретить Уиткоффа и Кушнера

    Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Автомобиль спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева приехал в аэропорт Внуково. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

    Спецборт с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером уже совершил посадку.

    Ранее в Кремле сообщали, что проинформируют о контактах с представителями США после того, как они состоятся.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует вести с Киевом прямые переговоры о прекращении атак перед приездом американских представителей. При этом представитель Кремля предположил, что с таким требованием к украинской стороне могут обратиться сами Соединенные Штаты.