Дмитриев приехал во Внуково встретить Уиткоффа и Кушнера

Автомобиль спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева приехал в аэропорт Внуково. Об этом сообщил корреспондент ТАСС .

Спецборт с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером уже совершил посадку.

Ранее в Кремле сообщали, что проинформируют о контактах с представителями США после того, как они состоятся.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует вести с Киевом прямые переговоры о прекращении атак перед приездом американских представителей. При этом представитель Кремля предположил, что с таким требованием к украинской стороне могут обратиться сами Соединенные Штаты.