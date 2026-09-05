Путин дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву

Президент России Владимир Путин распорядился временно воздержаться от нанесения ударов по Киеву. Ограничение будет действовать с полуночи сегодня и продлится трое суток, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Такое решение связано с предстоящими контактами американских переговорщиков в украинской столице. По словам представителя Кремля, информация об этом ранее поступила от украинской стороны.

«Президент России, Верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву», — заявил Песков.

Таким образом, распоряжение российского президента будет действовать в период запланированных встреч представителей США в Киеве.

Песков также сообщил, что встреча Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на 5 сентября. Они прибыли в Москву сегодня. Спецборт приземлился в аэропорту Внуково.

Ранее украинские СМИ сообщили, что ВСУ также получили указание соблюдать режим прекращения огня. По их данным, он должен действовать с полуночи 5 сентября до 8 сентября.