Корректировку ядерной доктрины России объяснили в Кремле
Песков назвал нагнетание ситуации у границ РФ причиной корректировки доктрины ЯО
Причиной внесения корректировок в ядерную доктрину стало, в том числе, нагнетание ситуации вокруг границ России. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, свою роль сыграло общее развитие международной обстановки, нагнетание напряженности у границ РФ, а также участие ядерных держав в украинском конфликте и продвижение военной инфраструктуры НАТО к России.
«Все это делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания», — сказал Песков.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее предупредил, что от любой страны, планирующей нанесение превентивного удара по России, «останется мокрое место».
Глава Минобороны Германии Борис Писториус в июне призвал Запад быть готовыми к войне против РФ после 2029 года якобы из-за нападения на одну из стран НАТО.